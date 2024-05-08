台灣書記官工會今開記者會呼籲外界正視司法過勞問題，國民黨立委吳宗憲承諾將把好的法案盡量趕快把它推出去，在最快的時間內能夠把司法過勞這個問題解決。民眾黨立委黃國昌也說，民眾黨團會在立法院推動必要的改革，以回應書記官第一線工作時所面臨的困境。

今年2月苗栗地院書記官疑因業務繁重過勞死、4月士林地院法官跳樓身亡的悲劇。台灣書記官工會常務監事丁柔云表示，從各地方法院、檢察署案量來看，地方法院每一股少年家事科書記官的案件成長率高達112％、地方法院每一股刑事科書記官的案件成長率高達121％、地方法院每一股民事執行書記官的案件成長率高達132％、地方檢察署每一股紀錄科書記官的案件成長率高達136％。

丁表示，不論是院方或是檢方，除了持續增補人力之外，必須從其他方面配套著手阻止書記官過勞死悲劇再度發生。他們提出三項訴求，一、要職安：包含書記官等全國公務人員應全面適用《職業安全衛生法》，二、補人力：檢察署書記官與檢察官比例亦不得低於1：1.5，三、減業務：司法院、法務部應邀請書記官工作權益促進會，共同討論簡化行政流程，減輕書記官行政作業負擔。

吳宗憲表示，將會把好的法案盡量趕快把它推出去，在最快的時間內能夠把司法過勞這個問題解決，有合法的司法案件量才會有合理的司法品質出來，否則目前的司法品質被大家詬病，這樣子的案件量根本不敢要求司法官或者是司法體系能夠有合理的裁判品質出來。

黃國昌也指出，書記官過勞問題一直沒有緩解，甚至越來越嚴重。他並向即將接任法務部長的北檢檢察長鄭銘謙喊話，鄭銘謙身為檢察長，應理解第一線工作情況，應提出具體解決方案。對於補人力的訴求，相信它攸關的絕對不僅僅是書記官個人的工作權益，更會實際的衝擊到所面臨司法裁判的品質，以及司法正義的實踐。