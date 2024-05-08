立法院國會改革修法鬧得沸沸揚揚，藍白兩黨上月在人數優勢下，強勢初審通過藍白版本，全數條文保留直接送交黨團協商。8日由國民黨召委吳宗憲召集協商，綠委抗議國民黨提案委員都沒到場說明，有提案的國民黨立委鄭天財趕來，卻被綠委莊瑞雄嗆「你不要到這邊來亂出草好不好，你這個叫白目」。鄭天財事後表示，他跟莊瑞雄很熟，「他無惡意。」

立法院司法及法制委員會今天中午黨團協商國會改革相關法案，藍、綠、白黨團爭論不休，民進黨立委在黨團協商時，不斷表達意見，不過藍白兩黨認為這樣討論下去不會有所共識，認為應該全案保留。

綠委吳思瑤接著質疑，提案的立委都不親自到協商現場說明，害大家只能隔空抓藥。而有提案「立法院職權行使法部分條文修正草案」的鄭天財趕至會場，莊瑞雄隨即表示，「鄭天財你來譴責國民黨一下」。鄭則表示，過去審查原住民相關法案，也很多民進黨立委不到場說明。

民進黨立委吳思瑤接著說，民進黨立委沈發惠都有到場喔。鄭天財隨即說，那是第九屆的事情，沒有來的話就會送立法院長協商。莊瑞雄這時笑著說，「你不要到這邊來亂出草好不好，話都不會講，你這個叫白目，你（別人）當頭目，你當白目」。鄭天財也回應，自己沒有資格當頭目，那個是有標準的，不是隨便可以當的。

最後，國民黨立委林思銘建議全案保留，民眾黨立法院黨團總召黃國昌也贊成，吳宗憲最後決議擇期再行協商。