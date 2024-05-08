有「威士忌女神」之美譽的Stephanie Macleod，於2019年至2023年連續五年拿下International Whisky Competition (IWC)國際威士忌大賽年度最佳首席調酒師，她的作品已成為酒迷爭相收藏的標的，近日大盛酒品引進艾柏迪（ABERFELDY）20年單一麥芽蘇格蘭威士忌玻美侯紅酒桶，以紅酒桶過桶收尾，是十分少見的創新手法，值得品飲收藏。

玻美侯紅酒是波爾多法定產區中最小的一區，卻是產出世界最昂貴、最被追捧的紅葡萄酒產區，Stephanie Macleod特別挑選該區的紅酒桶來過桶，歷經一年半的熟成，帶有豐富醇厚的香氣，口味有黑巧克力、紅櫻桃、肉桂和蜂蜜的香甜，僅258瓶，售價1萬3000元。

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