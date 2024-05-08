對峙畫面曝光！8警抓毒烏龍對自己人拔槍 民眾直擊：嚇壞了

新北市三重區有民眾昨（7）日晚間目擊員警在街頭捕抓毒販，不過卻一度誤以為是擄人案件，情急下出聲提醒：「他們有槍」！對此，三重巡邏員警聞聲，隨即拔槍衝上前，場面一度僵持，但對方看清形勢後才發現是自己人，連忙澄清，「我們是北市中山分局」！

據了解，北市中正二分局昨天晚上10時正執行緝毒案，自北市士林尾隨李姓毒販的車輛，一路開車來到三重區的成功路。眼見時機成熟，北市警下車攔路，並喝令4名乘客下車，但巷口有民眾直擊這一幕後卻驚呼：「他們有槍！」

該動靜也被當時正在轄區巡邏的三重員警誤認為持槍暴力事件，並讓附近的圍觀民眾趕緊離開，雙方緊接持槍對峙。對此，中山警一再強調：「不要舉槍，槍放下」、「不要緊張，槍放下」，三重警則回，「槍放下、槍放下」。

事發後，有不知情的民眾將這段畫面拍成影片上傳至網路，引發網友誤會。警方還原真相，表示昨晚雙方持槍對峙期間，中山分局因曾喊話「我們是北市中山分局」，經出示身份證件，才確認是一場烏龍。

雖然北市警堅稱有向新北警通報跨區辦案，不過新北警方經勤指中心確認，則回應稱絕無接到通報。

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