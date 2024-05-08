有種「蔬菜可能不存在」說法可能是真的，因為在植物學中，並沒有「蔬菜」這個類別。其實「蔬菜」是許多可食用植物的廣義總稱，有些蔬菜是植物的根莖或未成熟的花朵。不過，這都不影響它們的營養價值，人們甚至從小開始吃，更有機會降低罹患慢性疾病的風險。

CNN報導，在植物學的範疇中，「蔬菜」一詞其實並不存在，蔬菜是很多可食用植物的廣義總稱。康乃爾大學園藝學教授雷納斯（Steve Reiners）舉例說，萵苣和菠菜是葉子，芹菜和蘆筍是莖，朝鮮薊、白色與綠色花椰菜是未成熟的花朵，至於辣椒和番茄等由花卉生長的農產品，在植物學上被歸類為水果。

而在食用建議上，賴納斯說，蔬菜一定要做為一餐的一部分，而非額外的零食或甜點，「我們知道（蔬菜）是健康的。您種植的、在農夫市集或雜貨店購買的蔬菜，都是可以安全食用的」。

There's actually no such thing as vegetables - but you should still eat them https://t.co/p3qeYM3dia — Newshub (@NewshubNZ) May 8, 2024

此外，北達科他州立大學（ North Dakota State University）的健康、營養和運動科學系教授斯坦斯特尼（Sherri Stastny）說，透過了解蔬菜的各個部分及所含的營養物質，人們可以吃得更好。她補充說，經常食用白色與綠色花椰菜等蔬菜，可以降低癌症的風險。

此外，她也說，讓孩子從很小的時候就接觸蔬菜，他們更有可能在未來繼續食用，進而降低患慢性疾病的風險。