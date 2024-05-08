立法院教育及文化委員會今（8）日邀請故宮博物院院長蕭宗煌備詢，國民黨立委葉元之指出，工作人員在國寶翠玉白菜旁邊3公分處簽文件，故宮院長居然認為是「不經心的小疏失，但是一個嚴重的錯誤」，難怪國人對故宮失去信心；且故宮出國參訪參加「中國全球秩序：南非研討會」後，寫心得稱中國大陸對南非文化交流較少，我國可以藉文化交流鞏固友邦，「故宮的工作是保存國寶研究，還是抗中保台？」

國立故宮博物院院長蕭宗煌8日在立院就「回首百年放眼未來-故宮定位與部會級博物館社會責任總檢討」進行專題報告並備質詢。葉元之指出，專案報告中提到故宮博物院的沿革，竟然是寫「國寶、文物『因緣際會』來到台灣」，輕描淡寫國寶來台經歷的千辛萬苦，當初國寶還在南京時，有志之士、先賢先烈擔心國寶遭到日軍摧毀，多少人跋山涉水、躲過轟炸，結果故宮只寫「因緣際會」，難怪國人會對故宮保存國寶的能力失去信心。蕭則說明，故宮院史都有記載千辛萬苦的過程。

而近期故宮北院將翠玉白菜等15件國寶出借給台南市美術館展出，卻被拍到兩館人員在毫無保護措施的翠玉白菜旁簽文件，紙筆距離國寶不到3公分，葉元之也痛批，故宮只說這個「確有疏失」，無形中透露對於國寶的不重視，才會讓人火大，甚至讓網友質疑國寶的真偽。

故宮北院去年將翠玉白菜等15件國寶出借給台南市美術館展出，竟被鏡頭拍到，兩館人員在毫無保護措施的翠玉白菜旁簽文件。（摘自臉書）

國民黨立委葉元之8日在立法院教育及文化委員會質詢故宮院長蕭宗煌，指出故宮出國參加「全球召集計畫－中國全球秩序」的南非研討會，是要搞抗中保台嗎？（翻攝自國會頻道）

對於葉元之追問，是否認為這只是小疏失，蕭宗煌一開始僅說是「違反規定」，被葉不斷逼問後才坦言，「這是不經心的小疏失，但是一個嚴重的錯誤」。但離譜回答也讓葉元之怒嗆，「你是要靠三寸不爛之舌，爭取故宮院長的位置嗎？」光是認為這是小疏失就該下台了。

對於故宮報告中提及參與英國研究院「全球召集計畫－中國全球秩序：南非研討會」報告書也上傳網路，葉元之也質疑，首先是不知道「南非怎麼了解中國的全球秩序」，跟故宮有甚麼關係，再來是參訪心得居然寫說，中國大陸比較少跟南非做文化交流，所以台灣應該跟南非開展文化交流、鞏固友邦，「故宮的工作是保存國寶研究，還是抗中保台？拜託做點正事好不好！國人希望故宮把國寶保護好，這是最基本要求，不要搞這些有的沒的」。