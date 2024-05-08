2024 hito流行音樂獎頒獎典禮5月25日於台北小巨蛋盛大登場，公布最終出席名單，包括王心凌、艾薇、李千娜、張哲瀚、閻奕格、魏如萱(按筆劃排列)將閃耀出席頒獎典禮，總計超過30組超豪華卡司共襄盛舉。

王心凌確定出席2024 hito流行音樂獎頒獎典禮，王心凌去年推出全新專輯《Bite Back》，不但獲得全亞洲電台、數位、超過60個排行榜冠軍，2023的年度銷售統計出爐，王心凌拿下五大唱片銷售排行榜的女冠，在「2023 Hit Fm年度百首單曲」票選中，強力主打冒險力作〈BITE BACK〉被粉絲票選為前十名。

她從《浪姐》爆火後的人氣一直延續至今，在新舊歌迷大豐收的「王心凌現象」之中，強勢站回浪頭。2024 hito流行音樂獎在最終卡司名單壓軸公布甜蜜天后Cyndi王心凌確定出席，也是她推出《Bite Back》專輯以來首次參與的大型音樂頒獎典禮，對此格外重視並精心安排專屬於2024 hito流行音樂獎的華麗舞台，讓歌迷們引頸期盼。

演而優則唱的大陸男星張哲瀚，去年推出專輯《深藍者》大受好評，《深藍者》以音樂敘事，送上寄給深海的七首序曲，坦然呈上赤忱生長的內心獨白，等待大海的迴響。歌曲〈途〉、〈冰川消失那天〉躍進「2023 Hit Fm年度百首單曲」，〈途〉更被票選為百首單曲的第二名，音樂成績亮眼，張哲瀚備受樂壇及樂迷矚目，一舉入圍2024 hito流行音樂獎「最受歡迎新人」獎項。

2023年是張哲瀚豐收的一年，在音樂領域發展亮眼，除了推出專輯作品，去了許多地方舉辦《洪荒劇場》演唱會與粉絲相見歡，今年也順勢發行《藍風的信》寫真集。張哲瀚後續推出的每首新歌，都可以迅速登上音樂串流平台排行榜冠軍，達到百萬點擊次數，對此，他對粉絲的熱情很感動。

而在張哲瀚入圍2024 hito流行音樂獎「最受歡迎新人」獎項後，擁護張哲瀚的歌迷們集結力量，一同為張哲瀚應援投票，更紛紛向主辦單位敲碗邀請張哲瀚出席，每一波卡司名單宣布，歌迷就相當關心且鎖定是否有「張哲瀚」的名字出現，這一次，歌迷可以實現願望了，透過主辦單位盡全力邀請以及張哲瀚公司積極安排下，張哲瀚確定出席2024 hito流行音樂獎頒獎典禮，張哲瀚也表示非常期待。

2024 hito流行音樂獎頒獎典禮出席歌手完整名單如下：（依照姓名筆畫順序排列）

BOOM！怪物星人

Ella陳嘉樺

FEniX

GENBLUE 幻藍小熊

GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治

JADE

Marz23

Ozone

U：NUS

W0LF(S) 五堅情

王心凌

艾薇

李千娜

派偉俊 Patrick Brasca

孫盛希

動力火車

徐暐翔

張哲瀚

許富凱

楊乃文

蕭敬騰

閻奕格

麋先生

魏如萱