國民黨立委徐巧芯日前質疑，外交部援助烏克蘭計畫恐涉圖利，遭外交部駁斥並提告洩密罪。對此，徐巧芯今（8）日翻出了一段今年3月捷克外交部出版《現代經濟外交期刊》雜誌記載台灣援助烏克蘭的內容，質問外交部長吳釗燮，要去提告這本雜誌嗎？

「外交部根本搞不清楚狀況，反而大出糗」，徐巧芯今在臉書發文表示，早在3月26日捷克官方的雜誌上，就已公開自己所揭露的內容，且細節更為詳細，她痛批，中華民國自詡民主自由國家，卻一再遮遮掩掩，還數度公然對人民說謊，相當可恥。

徐巧芯指出，捷克外交部出版的《現代經濟外交雜誌》早在3月就提到，捷克公司在台灣政府合作下幫助烏克蘭，由「衛生技術研究所」發起，捷克政府支付第一批貨物費用，其他將由台灣支付1000萬美元，並在3年內逐步支付，其中「支援條件」是30%供應品來自台灣公司。

「而在今天外交部質詢時，也承認這種做法是我方要求」，徐巧芯質疑，大家都支持協助烏克蘭，但為什麼要透過第三方採購，規避政府採購法？這3、400萬美金的採購，由誰決定？誰能夠知道這些資訊？誰開標？誰得標？這完全迴避立法院及全民監督，也讓優秀的國內醫材廠商無法得到平等的競爭待遇。

徐巧芯直言，捷克政府已將資訊在期刊上公開，證明她所說的是全世界都知道的訊息，完全不涉及洩密，難道吳釗燮下一步要去對捷克政府提告？「不要再丟臉了好嗎」。