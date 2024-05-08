聯合國專家說，北韓飛彈落在烏克蘭東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）。

儘管北韓力挺俄羅斯，提供飛彈攻打烏克蘭，但基輔官員說，莫斯科向烏克蘭發射的北韓飛彈中，約有一半沒用。

綜合外電8日報導，好幾個月來，各方一直擔心，北韓和俄羅斯之間的軍火交易可能會如何影響烏克蘭戰爭，還有平壤本身會如何提高戰力。然而，如今北韓飛彈的失效率令人質疑，平壤所提供的彈藥品質。

去年12月到今年 2月間，俄羅斯向烏克蘭發射了50 枚北韓飛彈，而國家檢察官一直在檢驗其中 21枚的碎片。烏克蘭檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）說，約有一半飛彈「失去了程式設定的彈道，並在空中爆炸」。

而這與基輔先前的評估相符。早在3月時，烏克蘭檢察總長辦公室戰爭罪部門負責人別洛索夫（Yuriy Belousov）便指出，北韓彈道飛彈的品質「很低」，準確率大約只有20%。

About half of the North Korean missiles Russia fired at Ukraine flew off course and exploded in the air, official says https://t.co/wpznvBdDhI — Business Insider (@BusinessInsider) May 8, 2024

除了飛彈外，北韓的火箭砲也有問題，烏克蘭人去年夏天獲得北韓製火箭砲，而部隊說，它們「很不牢靠」，有時甚至會「抓狂」。他們還說，它們變成啞彈或爆炸都不奇怪。隨著制裁和過時的生產力影響飛彈和其他彈藥的品質，以致相關問題令人更加質疑，北韓庫存飛彈的弱點。不過，平壤可能收到有關自家武器系統性能的戰場情報，或許是無價的。

當北韓最高領導人金正恩2023年9月會見俄羅斯總統普丁，就可能的武器交易舉行峰會時，官員和專家紛紛對這類合作可能互惠互利表示擔憂。各方擔心，普丁將為烏克蘭戰爭獲得更多彈藥，而北韓則可以在戰場上實測武器，以提升自家彈藥品質。