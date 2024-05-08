民眾黨主席柯文哲夫人陳佩琪，日前才喊話要養收入歸零的柯文哲，7日突然於臉書宣布，因個人的醫療專業和行政能力現在已不符合北市衛生局的要求，提早離開台北市立聯合醫院。對此，柯文哲稱「她一定要找到工作，不然沒收入」。

陳佩琪7日於臉書發文表示，將於台北市立聯合醫院提早退休，不是什麼人生規劃，只是個人的醫療專業和行政能力現在已不符合北市衛生局的要求，衛生局要求的能力不足只好先行走人，但她強調她的專業領域還是很competent的，很符合聯醫的要求。

陳佩琪表示，北市衛生局要求院外門診部做各類檢查，以一個只有一名醫師的院外門診部陣容，哪能做到像綜合醫院一樣的業務，所以要施展「騙術」，拐誘病人來院外門診部開單，我真的很想問，病人為什麼要讓我這樣耍？

柯文哲8日出席工總第13屆第1次理監事聯席會議，受訪柯文哲苦笑表示，她要去兼差了，會開始找工作，不然他也沒有沒收入。對於夫人有沒有比較想去哪間醫院或是要自己開診所，柯回應，找才知道。至於是否開診所，他認為，幫人家顧比較簡單。

針對陳佩琪稱，衛生局相關人力規劃等同要讓基層醫師去扛篩檢、抽血等重任，壓垮基層員工，柯文哲回應，應問衛生局局長。