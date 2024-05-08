水尾社區關懷據點為長輩們製作了藍莓母親節蛋糕。（謝明俊攝）

後龍鎮水尾社區是農業部農保署「綠療癒」專案績優社區，水尾社區關懷據點長輩們成立「阿嬤的果園」栽種藍莓，近日正臨結果期，本身擁有烘焙執照的水尾里長梁清文，8日帶著長輩們製作了藍莓蛋糕，偕同農保署台中分署長陳榮俊，送到里內最年長阿嬤家中，共同祝福社區內所有的母親「母親節快樂」

水尾社區關懷據點長輩們成立「阿嬤的果園」栽種藍莓。（謝明俊攝）

水尾社區是在3年前爭取加入農業部農保署「綠療癒」試辦社區行列，經過水尾里長梁清文、水尾社區發展協會理事長方健忠以及社區全體志工努力下，請來名師將社區老舊房舍外牆及路旁圍牆，依水尾漁村的特色彩繪成亮麗有特色的彩繪牆，讓整個水尾社區由過去老舊的小漁村，搖身一變成了美麗的彩繪世界，去年就被農保署評選為「綠療癒」績優示範社區，吸引許多社區前來觀摩。

去年間，梁清文等人與社區關懷據點的長輩們，共同在水尾社區活動中心前方田間，在地主的支持下，成立了「阿嬤的果園」在園內栽下多株國內目前仍屬少有的藍莓，由於藍莓的結果期非常長，所以梁清文將成熟的藍莓果陸續冰存，累積一年下來，冰存了不少藍莓，利用母親節前夕，與社區長輩們一同製作藍莓蛋糕，分享給社區內全體母親。

8日上午，包括農保署台中分署長陳榮俊、後龍鎮長謝清輝、立委陳超明辦公室執行長邱俐俐同聚在水尾社區活動中心，體驗採摘藍莓，並用後龍在地生產的藍莓來製作母親節蛋糕，由陳榮俊、謝清輝等人扮成快送員，將新鮮剛出爐的蛋糕送到社區最年長阿嬤洪陳玉仔家中，祝賀阿嬤母親節快樂。

後龍鎮長謝清輝以6千元標下母親節蛋糕捐助花蓮震災。（謝明俊攝）

陳榮俊、謝清輝及邱俐俐並將親手製作的藍莓蛋糕捐出拍賣，結果陳榮俊製作的藍莓蛋糕由佑成土木工程董事長彥漢坤以16,800元標得，謝清輝也以6千元高價標下另一個蛋糕，全部拍賣所得將捐給0403花蓮大地震縣府救災專戶。