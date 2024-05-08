28歲龍舟天菜陳俞安，去年2月騎機車墜落14米深的汙水道地下管線工程井身亡。桃園地檢署認為，高姓現場監造主任、李姓現場負責人不只少設拒馬，還設雙箭頭指方向，可能誤導用路人。其他防護也不足，將2人依過失致死起訴。

檢方調查，桃園市水務局施作汙水下水道系統，陳男騎車行經桃園區文中路與國際路口掉入積水工程井，經送醫後仍急救無效宣告死亡。

桃園市交通局呂姓專案助理則證述，指該工程的交通維持計畫應依照道路交通標誌標線號誌設置規則、交通工程規範辦理，依照規則需要設置2個拒馬，工程實際施工範圍也比原先預計的範圍還要大，且案發地點放置雙箭頭指方向，可能會讓用路人誤判行經路線。工程顧問公司的黃姓交通技師也說，該工程未依規定設置「車輛改道」拒馬。

另依照相驗、解剖等，陳男因騎機車摔落積水工作井，導致生前溺水窒息死亡，且未檢出酒精及其他毒藥物。

高男稱，現場沒有設置紐澤西護欄，交通維持設施只是要區隔工區及路段，現場有1個拒馬，已經依照市府核定的交通維持計畫設置。李男說，因為案發地點是路口，所以沒有設置前漸變段，也不需要設置紐澤西護欄，已經有做到人車區隔，並依照交維計畫進行。

檢方發現，該工地明明需要設置「道路施工」、「車輛改道」2個拒馬，加上工區已經超過交維計畫的範圍，除了依照規範外，也需要因應現場狀況設置防範措施。

2人還設置可能使被害人誤解的雙向箭頭指示。且圍籬距離工作井僅有50公分，檢方說，如如案發後設置紐澤西護欄，也證明紐澤西護欄較原先設置更能防止碰撞。檢方認為，2人疏於注意，並未落實防範意外，2人疏失與陳男死亡有相當因果關係，依過失致死罪嫌起訴。