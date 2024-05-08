中央大學在國科會「產學技術聯盟合作計畫」補助下，與日本日瀝株式會社合作，推出最新鋪面檢測技術「富玉攻頂二號」。（呂筱蟬攝）

中央大學在國科會「產學技術聯盟合作計畫」補助下，與日本日瀝株式會社合作，推出最新鋪面檢測技術「富玉攻頂二號」。（呂筱蟬攝）

台灣公路系統四通八達，中央大學在國科會「產學技術聯盟合作計畫」補助下，與日本日瀝株式會社合作，推出最新鋪面檢測技術「富玉攻頂二號 GLOCAL-EYEZ」，只要將智慧手機安裝於一般車輛正常行駛，即可檢測出道路鋪面狀況，大幅降低巡檢成本簡化處理程序，有助於台灣道路養護工程。

中央大學土木系主任陳世晃表示，學校2017年與日本日瀝株式会社簽署「富士玉山攻頂國際合作計畫」，2018年投入3D鋪面狀況調查車「富玉攻頂一號」，與高速公路局、公路局及台北市工務局合作檢測應用在鋪面管理。最新的「富玉攻頂二號」亮點在於極度便捷的檢測方式，只需將智慧手機安裝於一般車輛正常行駛，即可檢測鋪面狀況，包括裂縫、坑洞及平坦度等。相較於傳統的專用檢測車輛，不僅大幅降低檢測成本，並可簡化繁瑣的檢測及資料處理程序，達到節能減碳功效，為鋪面的淨零排放盡一份心力。

日瀝株式會社社長小幡学指出，台日雙方攜手研究最先進的鋪面檢測技術，並採用AI先進的尖端科技，實現高精度鋪面檢測水準。透過這項創新技術，可協助台灣的道路更加舒適與安全，並讓台灣的基礎設施更具經濟效益。

中央大學校長周景揚說，中央大學土木系所帶領的團隊，在台灣的鋪面工程始終佔有重要的一席之地，不論是新材料、新工法的推動，亦或是新型態的鋪面管理或鋪面檢測技術，一直以來都與產官學界和國際社會有良好的互動與連結。