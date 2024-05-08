為有效運用綠色資源，金門縣林務所近期配合金沙鎮沙青路整建工程，與專業樹藝師團隊合作預先規畫將案區內的樹木移植至環島北路3段一帶，時值適合移植樹木的時節將之轉換環境，續存活率高，以符合環境的保護與資源的有效利用，延續綠美化整體環境。此舉受到縣長陳福海的高度重視與支持，並親自到場關心樹木的移植工作，慰勉現場工作人員。

林務所表示，為落實「村村有公園、巷巷有彩牆、戶戶有盆栽」的縣政新願景，該所作為綠美化工作的重要執行者，扮演著重要角色，配合縣府相關單位的整建工程，不僅在於延續樹木的生命力，更能讓金門的每一處都充滿生機與美感。

為確保移植作業的順利進行，林務所邀請樹藝師團隊至現場提供專業指導，在斷根、土球包覆、吊運、支架的設置等關鍵作業中提供了必要的技術支援。(圖／金門縣政府提供)

縣長陳福海相當重視友善環境的營造，他強調，在整體環境永續發展的前提下，公共工程需兼顧環境保護和公共需求的平衡，以達到資源再利用與環保的生態環境思維，是友善環境的具體落實舉措。

陳福海也表示，縣府團隊致力於落實整潔金門、友善觀光的政策，美化鄉間道路以提升市容縣貌，更是為了讓縣民、遊客在宜人的環境中生活和旅遊。因此，在他提出一系列的施政方針中，從完善公園設施、美化街道彩牆，以及鼓勵鄉親在家門前種植盆栽，使美化工作落實在每個角落，從而讓整體環境充滿生機和美感。

陳福海說，這項政策盼能提高金門的整體形象，一個美麗整潔的環境是吸引遊客的重要條件之一。因此，縣府團隊積極支持和鼓勵相關的美化工作，以提升金門的整體形象和吸引力，實現經濟與環境的平衡發展。

據了解，金門的綠化工作已行之有年，綠植覆蓋率取得不錯的成果，但如何將綠化工作進一步提升至綠美化，是林務所目前的重點工作之一。

對此，林務所指出，不同種類的樹木有不同的移植時機，選擇適當的時間和適合的方法是提高存活率的關鍵。此次環島北路種植的樹種為落葉期較短的茄苳，在其生長旺季前的3月至5月間是最適合移植的時節。為確保此次移植作業順利進行，該所事先已請來專業團隊進行評估，挑選了樹勢強健的樹木進行移植。

林務所所長鄭向廷表示，為確保移植作業的順利進行，該所也邀請樹藝師團隊至現場提供專業指導，在斷根、土球包覆、吊運、支架的設置等關鍵作業中提供了必要的技術支援；同時，所內工作人員也一併在工作中學習相關的知識，並進行接續的養護工作。期許在萬全的準備下，這些樹木未來都能順利健康成長，為金門的環境增添更多的綠意與美感。