知名部落客貴婦奈奈（蘇陳端），6年前和男友黃博健傳出捲款10億潛逃。諮商心理師林萃芬昨(7日)上節目透露，貴婦奈奈出國前幾天，自己因為工作的關係還有見到她，當時就覺得她變得不太一樣，一是人變瘦、二是變得少話，不料沒幾天就爆發她搭機潛逃的新聞，讓她很訝異。

林萃芬昨(7日)在《新聞挖挖哇》透露，2018年剛好是他們開始舉行諮商心理師節的第一屆，11月25日有請貴婦奈奈來演講，當時林萃芬是這個活動的媒體公關召集人，因此全程都有機會跟她相處。林萃芬表示自己其實很早就認識貴婦奈奈，過去對方還是網紅出書時，林萃芬正好在做出版業，但2018年那次活動再見到貴婦奈奈，林萃芬說：「我發現她真的有點不一樣」。

林萃芬談貴婦奈奈（6:55起）。（影音／取自新聞挖挖哇！ Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

林萃芬指出，當時覺得對方瘦很多，主持人猜想可能那陣子就已經開始操勞；林萃芬也發現貴婦奈奈現場話變少，但態度很從容。而貴婦奈奈出事前才砸了1.2億成立療育空間，跟一般療育組織不一樣的是採用會員制。而在她閃電離台後，療育空間的工作人員都感覺被背叛，林萃芬和其他心理師則出面幫貴婦奈奈做善後的工作，當時他們其實很害怕，擔心貴婦奈奈的行為會使大家對心理諮商失去信心。

貴婦奈奈久未回台，先前受訪表示擔心家人。（圖／中時資料照）

此外，有名網友自稱是貴婦奈奈療育空間的會員，後來他在網上發文，表示貴婦奈奈消失前一晚，網友還有在療育空間看到她；網友當天是去繳會員費，形容「她當時給我的感覺是故作鎮定，眼神似乎和平常有些不同」。

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