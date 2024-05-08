靠著永慶房產集團的聯賣平台，旗下加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，2024年第一季締造高達98億元業績寫下單季新高，其中4成業績來自聯賣、貢獻出39億業績，相較去年同期高出一倍，超狂績效震撼業界！

聯賣助攻破紀錄業績 表現受加盟店肯定

總業績能夠突破紀錄，聯賣平台功不可沒。永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，聯賣制度最強優勢在於「1人委託、千店聯賣、萬人服務」，造就配件神速、即時帶看；而運用集團科技優勢開發的「房仲聯賣平台」，讓全台加盟店能共享14萬筆以上案源，流程即時、也更公開透明，並省下開發時間，服務更多客戶，第一季聯賣成交件數逾5,800件，年增逾7成，創造加盟店、經紀人、消費者多贏局面。

永慶房產集團的業績逐年成長，顯示「誠實房仲」已成為市場主流，獲消費者肯定。Q1「單店平均業績」年增5成逼近720萬元、成交件數超過1.5萬件、35家店季業績突破3,000萬以上、15位「千萬業績經紀人」，表現贏得加盟店東長、經紀人認可，加盟店數也持續攀升。

莊志成看好近年大環境，相信在聯賣、科技工具助攻下，集團業績可望持續成長。（永慶房產集團提供）

科技工具助攻 永慶成為最強創業、發展平台

成功不是偶然，除了聯賣平台的鋪墊外，身為科技房仲先驅，永慶房產集團目前擁有超過300人的數位與資訊團隊，去年底推出升級版的〈i智慧Pro〉，將過去各獨立的系統進行整合，店東長可以輕鬆掌握店務及人員狀況，經紀人更可以善用系統進行績效和行程管理，事半功倍。加上〈i學苑〉提供各種房產知識、房市概況分析等線上課程，協助店東培育房仲菁英，拼出亮眼成績。

在永慶加盟總部奧援下，永慶加盟四品牌第一季近160家店達到1,500萬業績、甚至4店業績達到5,000萬，超越許多店一整年的業績。個人業績部分，季業績「突破300萬的經紀人」則有超過380人，更有15人「突破1,000萬元」，證實永慶房產集團是最強創業平台、也是經紀人最佳發展平台。

莊志成補充，永慶房產集團全台店數已突破1,700家店，今年第一季新展店超過55店，看好今年國內景氣穩定推升民眾購屋信心，永慶加盟四品牌也會持續擴張，在永慶加盟四品牌品牌力、聯賣力、科技力下，將持續幫助加盟店和經紀人衝上業績高峰，歡迎各界菁英夥伴加入！