法官李昭然墜樓，其同事發起白花運動哀悼，另書記官疑過勞病逝，司法過勞引發關注；為紓解訟源，台中市政府法制局、潭子區公所、調解委員會，8日在潭子區公所舉行調解宣導活動，逾200多人參加；潭子調解委員會主席劉興榮說，調解會1年調解案1000多件，光車禍900多件，調解成功率逾8成，減少司法資源浪費。

潭子區調解委員會主席劉興榮說，法官、書記官因訴訟案件的壓力，失去生命，讓身為調解委員的他，感到相當悲慟，希望民眾多利用調解委員會的功能，紓解訟源，很多事情可到調解委員會來解決，也減少法官對案件的壓力。

台中市政府法制局、潭子區公所、調解委員會，8日在潭子區公所舉行調解宣導活動，調解委員們台上演出短劇，宣導調解委員會的功能。（張妍溱攝）

潭子調解委員會主席劉興榮（中）說，調解會1年調解案1000多件，光車禍900多件，調解成功率逾8成，減少司法資源浪費。（張妍溱攝）

劉興榮表示，宣導活動播放調解影片《日照權糾紛》，分享潭子調解會調解實際案例，鄰居控訴，隔壁房屋加蓋後讓日照效果不彰，影響他稻田水稻的生長不良，雙方一言不合鬧到調解會居中協調，經調解後房屋加蓋一方理虧，得賠償1年2萬元的水稻損失。

劉興榮說，調解委員會讓民眾面對糾紛時可以理性面對問題、解決問題，不用興訟走法院，耗時、勞心勞力又耗財，並感謝各調解委員夥伴們，大家都能秉持熱心付出吸收負能量的心態，去面對民眾的情緒，讓事件圓滿解決。

台中市政府法制局李善植局長表示，民眾在生活中倘若遇到糾紛情事，不一定要以興訟來處理，在台中各區都有調解委員會可以替民眾安排協調，透過公正公開的調解委員會，在協商協調下不但省荷包，還免除許多因法律不懂之民眾產生的心中疑慮及誤認。

潭子區公所區長劉汶軒表示，感謝調解委員會委員們的辛苦、專業與耐心，以將心比心的角度、透過公正公開的協調，去幫助市民朋友們在遇到糾紛時，可有良好的管道去解決，把市民當家人，家人與家人之間難免有糾紛爭吵，找到平衡的方式讓彼此儘早圓滿和解，回歸幸福生活。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。