名勝世界郵輪公司旗下名勝世界壹號繼上個月宣布回歸高雄，為了讓更多有志於郵輪產業的人才，與高雄餐旅大學舉辦國際郵輪服務人員校園徵才活動，共有11位同學成功錄取，預計於6月份學期結束後，這些學生將啟程前往新加坡，成為名勝世界郵輪的新鮮人，開啟他們在郵輪行業的職業生涯。

透過港務公司的牽線與媒合，高雄餐旅大學與名勝世界郵輪公司於今年舉辦「國際郵輪服務人員校園徵才活動」，共有11位同學成功錄取郵輪實習與就業機會，其中包括4位大二同學獲得實習機會，以及7位大四同學正式登輪就業。預計於6月份學期結束後，這些學生將啟程前往新加坡，成為名勝世界郵輪的新鮮人。8日舉行郵輪人才媒合成功發布會，並預祝高雄餐旅大學的學生們未來在郵輪界將取得更大的成就。

發布會中，港務公司更安排學生參觀高雄港旅運中心，深入了解郵輪作業實務，包含港務公司執行副總經理王錦榮、業務副總經理鄭淑惠及高雄餐旅大學的師長們表示很榮幸見證、參與學生邁向國際舞台的歷史時刻。

名勝世界郵輪副總裁徐牧柔表示，名勝世界願意與港務公司、學界攜手合作，為台灣當地提供更多實習及就業機會，讓更多有志於郵輪產業的人才有機會加入名勝世界郵輪服務。

名勝世界郵輪是唯一在台直營的郵輪公司，去年以高雄和香港「雙母港」定期營運模式，成功吸引了眾多國際觀光客前來台灣。同時，該公司也是去年台灣母港艘次最多的郵輪公司，從2024年起在基隆和高雄同時布局母港。