有些人個性比較熱情，讓人感覺自在好相處。《搜狐網》運勢專欄分享最好相處的3星座，有的是待人誠懇，有的是談吐幽默風趣，若成為交往對象，他們談感情可以談很久，如果做朋友，則是值得信賴的好夥伴。

▎巨蟹座

巨蟹座情商高，待人善良又真誠，與人相處時總是熱心提供協助和安慰，希望讓對方感受到溫暖，是非常值得依賴的朋友。面對感情很溫柔，盡可能給伴侶安全感，只要認定對方後，基本上就不太會移情別戀，對感情認真又負責。

▎射手座

射手座無論生活還是工作，表現都很精明能幹，但嚮往自由生活，容易給人花心的印象，私底下其實也有深情的一面，一旦認定對方，就會義無反顧投入感情，甚至變得癡情。射手座說話幽默又討喜，非常重視友情，是星座圈裡的「社交達人」。

▎天秤座

天秤座個性體貼，不論說話還是做事，總是會考慮到每個人的感受，適合成為領導人，在人際交往中善於溝通，面對戀愛與友情都是如此，平時做事很有原則，舉手投足散發出獨特魅力，容易受到異性關注，感情經營長久，更是值得依靠的朋友。

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