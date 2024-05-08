De Beers以天然鑽石頌讚母愛，鑽石是大自然歷經億萬年的歲月育孕而成，鑽石堅硬且永恆，更能彰顯母愛的偉大，De Beers透過永恆璀璨的珠寶設計，主打多款經典作品，其中Aura Toi et Moi代表了「你與我」，有著親密不分、緊密相連的意義，藉此勾勒親情。

另外以高貴聖潔的蓮花為靈感的Enchanted Lotus系列珠寶，也是母親節禮物的最佳選擇之一，以鑽石蓮花詮釋熠熠生輝的母愛，有著永恆不朽的意象，款式包括項鍊、戒指、垂墜式耳環、耳釘到手環，讓母親一見鍾情、愛不釋手。

De Beers Enchanted Lotus系列玫瑰金鑽石垂墜式耳環，10萬4000元。（De Beers提供）