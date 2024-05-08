前連江縣產發處長劉德全2016年起利用職務之便，向3家得標廠商索取超過百萬元賄款，同時核准補助2個兒子成立的5家人頭公司315萬餘元，甚至只因自己的主觀意思要求業者屠殺83隻梅花鹿，先前遭法院判刑9年10月徒刑，褫奪公權5年。監察院指出，劉行為已嚴重敗壞官箴，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，7日已全票通過彈劾案。

監察院指出，劉德全於任職期間，利用職務之便，向3家得標廠商索取百萬元賄款，藉由擔任地方產業創新研發計畫的評選委員，使其2個兒子成立之5間人頭公司取得計300餘萬元的計畫補助款，又私下指示屠殺大坵島83頭梅花鹿等。

該案經福建連江地方法院以其共同犯對於職務上行為收受賄賂、公務員假借職務上之機會故意犯背信、公務員對主管事務圖利等5罪，判處有期徒刑9年10月，褫奪公權5年。

監委蔡崇義、趙永清、王麗珍調查相關事證後，認為劉的行為已嚴重敗壞官箴，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，有違公務員服務法之規定，違法失職事證明確，情節重大，提案彈劾，審查會於7日審查全票通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。