光田任職10年的資深護理師王妤如（左2），模樣可愛，為人親切，今年3月在飛機上救助患者義行，甫獲台中市護理公會表揚。（光田綜合醫院提供／張妍溱台中傳真）

光田綜合醫院8日晚間舉行護師節慶祝活動，表揚院內傑出護理師，在光田任職10年的資深護理師王妤如，模樣可愛，為人親切，今年3月在飛機上救助患者義行，獲台中市護理公會表揚；護理部于素珍主任說，外界對護理工作印象是辛苦和勞累，但其英勇救人的專業，成就個人的人生價值。

光田綜合醫院資深護理師王妤如，今年3月春季時出國旅遊，在回程的飛機上突遇鄰座長輩昏迷，當時她主動挺身協助救援，立即施做CPR，即使飛機降落時也不因機身晃動仍持續施救，直至飛機抵達機場，由消防救護員接手後才停止，航空公司特頒感謝函給王妤如，感謝她的善舉。

光田綜合醫院於7日晚間舉行護師節慶祝活動，除表揚院內傑出的工作同仁外，王妤如救助患者的義行，也在台上接受表揚，由總院長王乃弘親自頒獎；護理部主任于素珍表示，護理工作雖挑戰很多，卻能帶給人滿滿的自我實現，因此護理工作是很有魅力的。

醫院指出，護理師王妤如在光田醫院任職10年，目前是光田長青院區慢性病房的護理師，她表示身為護理人員，很多急救的步驟都成直覺反應，因此看到狀況危急的病患，她都會上前協助。

王妤如說，她在念護理學校時，曾遇過有人在運動場上昏迷，她當下協助做CPR急救，貢獻自己的護理專業。此外，護理工作也養成她勇敢樂觀的性格，不但讓她有專業能幫助別人，也在工作中看到自己的價值，因此她認為護理工作是很容易有成就感的。

王妤如指出，工作難免會遇到挑戰很大，或疲累時刻，但樂觀的她相信事情總是能解決的，且院內同事之間感情不錯，有什麼困難都會相互協助與扶持，再加上醫院也積極改良護理人員的工作環境，讓她非常樂於工作，才能一待就是10年。

主任于素珍表示，護理人力問題目前雖嚴峻，但若給予護理同仁更優渥的待遇與更合理的工作環境，未來的護理工作反而有機會得到提升，她鼓勵對護理有熱忱的年輕人，不要害怕踏入護理工作，要相信這份工作一定能為自己的人生，帶來意義與價值。