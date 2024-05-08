道路設置紅藍爆閃燈爭議已久，交通部今宣布，經邀集相關單位討論，建請各縣市政府不宜再增設紅藍爆閃燈，並優先就已設置紅藍爆閃燈的易肇事地點研擬改善計畫，改善完成後，即予以清除。

交通部路政及道安司科長朱大慶表示，近年地方政府考量易肇事地點改善期程較長，為提高交通事故防制即時性及因應地方民意需求，由警政、交通及路權單位現場會勘設置紅藍爆閃燈，但各縣市紅藍爆閃燈光度、閃爍頻率、設置高度等未有設置規範，且多為民間捐助，尚未有統一規格及設置規範。

交通部1月邀民間團體、各縣市政府、內政部警政署、經濟部標準檢驗局及相關單位等開會研商決議，請各縣市政府不宜再增設紅藍爆閃燈，並就轄內已設置紅藍爆閃燈地點研擬改善計畫，若是以標誌、標線、號誌即可改善者，請依道路交通標誌標線號誌設置規則相關規定辦理。

另若需進行路口、路型、行人通行路徑工程改善者，提報行政院已核定的永續提升人行安全計畫（2024至2027年）申請經費補助進行改善，待改善工程完工後，已裝設的紅藍爆閃燈即應予以清除。

朱大慶提醒，各級道路主管機關針對路口（段）、路中（旁）障礙物及施工路段等，仍請依據道路交通標誌標線號誌設置規則相關規定，分別設置相關警示措施，並可參考交通部公路局所訂交通工程手冊的詳細設置規範，視道路交通狀況酌情設置，避免發生駕駛人刺眼、視盲或誘發癲癇等情形。

此外，交通部運輸研究所每年辦理台灣易肇事路段改善計畫，定期協助各縣市政府就每個肇事程度嚴重路口，實地現勘、碰撞構圖分析、確定改善方案，搭配每年路口安全改善研究計畫，提供各縣市政府最新改善工具，檢視路口潛在危險，以便提早改善。