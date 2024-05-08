佛光山旗山禪淨中心為慶祝國定佛誕節及母親節，與旗山區公所與旗山武德殿、體育場、旗山生活文化園區擴大舉辦國際蔬食文化「依靠初心．旗美蔬集」系列活動，5月18日上午10時在旗山體育場及武德殿展開，並有浴佛典禮，歡迎各界人士參與旗美地區一年一度的盛典。

延續去年的感動與熱情，旗山禪淨中心今年持續辦理廣受好評的蔬食活動，總共有4個緊鄰的會場，高達近50攤蔬食文化藝術攤位，活動時間從18日上午10時至晚上7時30分，希望透過此系列活動，提升觀光效益，深耕地方文化，也能讓大眾明白星雲大師的人間佛教思想與實踐。

旗山禪淨中心表示，藉由此活動期盼大眾回歸初心，對大地滋養萬物、佛陀對眾生的慈愍與悲護都能心存感恩，推動蔬食文化藝術，是在蔬食的世界裡，人們可以重新找回心中的純淨和清新，進而也同時保護了這片屬於我們的人間淨土。

18日上午10時於旗山武德殿、體育場，由兒童飛天舞蹈、漢服獻供為「浴佛祈福法會」揭開序幕，串聯起整日的精彩活動。11時「依靠初心．旗美蔬集」開市敲鑼，台語金曲歌后朱海君開場獻唱，接續有太陽馬戲團張逸軍、佛光青年歌詠隊、美濃客家八音團、嶺口國小扯鈴及舞龍隊、綠龍與他的大提琴、草食歌手莊蕎嫣等堅強卡司擔綱演出。

當日特色活動有雲水浴佛、攀樹體驗、VEGRUN蔬食公益健走、祈福集印、現場藝術創作、星空電影院、獻燈祈福等，另旗山禪淨中心提供全天候禮佛、茶禪、抄經、禪修體驗。

旗山生活文化園區活動豐富，有跨文化音樂表演藝術家MANS阿曼、日本文學歌者伊藤佳代、金竹國小提琴、風中旅行劇團等藝術演出，與繩同行--鑰匙圈吊飾及娃力絲-植物敲拓染手作體驗、金旗山城-金釀果醋DIY，更邀請講座主持人廖宏杰、知名型男美食家陳鴻、佛光山文化院院長依空法師、春一枝創辦人李明煌董事長、無肉市集創辦人-Chelsea、蔬食網紅野菜鹿鹿、佛光山開山寮監寺覺具法師，進行「陳鴻與母親的美食散步」、「蔬食新浪潮-飲食中的利己利他」、「我們的綠色主張-蔬食料理與環保生活的美好」的文化、蔬食、環保主題講座，歡迎各界人士參與旗美地區一年一度的盛典。