好危險！昨（7）日下午將近5點，高雄市一名國小六年級男童，行經前鎮區英德街與英德街772巷口時，突從公園旁竄出，違規穿越馬路，導致直行重機騎士煞車不及，當場被擊落，男童倒地後翻滾一圈，致手腳擦挫傷送醫，所幸並無大礙。

據了解，7日下午16時55分許，前鎮分局獲報指稱，前鎮區英德街與英德街772巷口發生交通事故，經初步了解，36歲陳男駕駛大型重型機車於英德街東向西行駛，途中一名12歲吳姓少年突然從公園旁竄出，違規穿越道路，陳男煞車反應不及與男童發生碰撞。

男童當場滾了一圈後倒在馬路上，警方到場後，火速將男童送醫治療，所幸僅手腳擦挫傷沒有大礙，陳男則沒有受傷，酒測值為0，詳細肇事責任將由交通大隊進行後續分析研判。

警方表示，依據道路交通安全規則第134條規定，在禁止穿越、劃有分向限制線、設有劃分島或護欄之路段或三快車道以上之單行道，不得穿越道路。

警方強調，若經交通大隊判定違規，將對男童父母或法定代理人開罰500元罰單，呼籲校方和家長要加強孩童交通教育。