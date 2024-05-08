0403地震重創花蓮，為協助花蓮農產業，新北市政府今（8）日與花蓮縣政府合作在遠百板橋中山店1樓廣場舉辦「挺花蓮！振興花蓮農特產品展售會」，透過展售會協助花蓮銷售農產品，讓新北市民就近採購花蓮農特產品，一同挺花蓮度難關。

新北市農業局說，花蓮縣的農特產品除了大家耳熟能詳的大西瓜外，還有各產區農會推出的特色農產品，展售會現場找來花蓮市農會、吉安鄉農會、壽豐鄉農會、富里鄉農會、瑞穗鄉農會及壽豐休閒農業區擺攤銷售花蓮農特產品，獲得民眾熱烈迴響，6000斤西瓜銷售一空。

農業局指出，5至6月為花蓮農產品產季，除本次展售會外，11日、12日也將於希望廣場舉辦花蓮農特產品展售，共計會有40個攤位，另外16日、17日以及6月3至5日，在板橋區農會也將分別舉辦花蓮市農會和壽豐鄉農會的農特產品展售會，並結合希望市集、大南瓜產地活動及新北好茶春茶展售，讓花蓮的農友有好的收益。

農業局也在新北果菜公司新北果菜鋪及新北市農會真情食品館網路商城網站線上上架花蓮當令農產品。詳洽新北果菜公司新北果菜鋪網站（https://www.ntpmec.com/）及新北市農會真情食品館網路商城網站（https://www.ubox.org.tw/)。