台灣大「OP 開店包」與「快一點」線上點餐系統整合，串聯雲端數位工具以優化餐飲業六大服務情境，提升備餐效率並同步縮短顧客候餐時間，包括即時點餐、多元支付、高效接單系統、雲端出單、全面營運Dashboard，及一站式通訊服務。

台灣大中小企業事業副總經理林德偉表示，面對全球餐飲市場嚴重缺工，餐飲業者出餐結帳已分身乏術，百忙中還要分心接電話，若遇上尖峰時刻，將拉長客人候餐時間，各家餐飲集團積極導入數位工具強化體質，以緩解人力短缺的挑戰；然而中小型餐飲業者卻因不熟悉數位工具、初期部署成本高等挑戰，面臨數位轉型的困難；台灣大推出「OP開店包」，提供專人服務，協助餐飲業者簡單上手，智慧開店外，並與點點全球合作，整合其線上點餐、多元支付與智慧後台等系統，協助全台超過16萬餐飲業者，提供更全方位的服務，讓餐飲業者出餐快一點，顧客候餐時間短一點，大幅提升營運效率。台灣大將持續拓展合作夥伴，為各產業的中小企業提供全方位的數位轉型解方。

點點全球營運長黃柏齊表示，這幾年來受到疫情、原物料大漲、以及缺工的影響，經營成本飆高，店家經營很辛苦．點點全球自2019年起推出「快一點」服務，運用科技協助中小型的餐飲門市，導入線上點餐、外送串接、櫃檯點餐以及數位支付等工具，也與台灣大哥大整合推出門市專用的AIoT平台，打通餐飲科技的最後一哩路，讓中小型餐飲門市輕鬆數位轉型，提升門市經營效率、降低成本、提升會員回購率。