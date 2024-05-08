基隆市政府強調，自基隆市長謝國樑上任以來已經減債9億元，目前是基隆20年來財政狀況最好的時候。（基隆市政府提供／張志康基隆報導）

基隆市政府將於月中的市議會定期會中提出追加預算，歲出追加25億元，市府8日上午表示，自市長謝國樑上任以來，市府債務餘額逐年降低，截至今年中為止還債近9億元，成為20年來基隆財政狀況最好的時刻。市府強調這次的追加預算將達到收支平衡，不會增加市府債務。

據了解，基隆市政府將在月中的議會定期會中，提出今年度的追加預算。歲出將追加25億元，其中以「公益青年就業電動機車補助計畫」最為龐大，預計追加7億餘元。另外主要項目還包括TPASS補助、提升道路品質及體育館設施改善等。

基隆市政府呂謦煒表示，自謝國樑2022年12月底上任後，市府已還債近9億元，是20年來基隆財政狀況最好的時刻。他並強調這次的追加預算將達到收支平衡，不會增加市府債務。

呂謦煒指出，謝市府2022年剛上任時，累計債務餘額達67.04億，但到112年度，債務餘額就降到59.41億，預計到113年中，債務餘額將繼續降低到58億元以下，更是20年以來基隆市政府負債比率最低的時刻，可見基隆財政狀況穩健。

據了解，市府這次追加預算中，最大筆的開支便是青年電動機車的補助計畫，單這一項便追加7億餘元，中間還包括既有電動機車的電池資費補助，隨著後續民眾的申請增加，有議員擔心這樣將導致排擠其他建設的預算。

呂謦煒指出，基隆市政府保持謹慎的財政管理態度，嚴格控制債務風險，並促進財政結構的持續優化，償還債務可降低利息支出，降低市府財政負擔，並讓更多資金可用來推動基隆的經濟發展與民生進步。