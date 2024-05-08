海尼根I PALLADIUM斜跨手機包的輕巧設計，標榜攜帶方便，也可作為護照包來使用。（PALLADIUM提供／朱世凱台北傳真）

Kipling母親節前夕推全新粉橘花卉印花與金屬粉紫系列。（Kipling提供／朱世凱台北傳真）

來自法國里昂的時尚軍靴品牌PALLADIUM，過去與眾多品牌跨界合作，近期首度攜手啤酒品牌海尼根打造2款潮流包款，包含多功能波士頓旅行袋、斜跨手機包，標榜潮流感與容量兼具；比利時包袋品牌Kipling則在母親節前夕發表全新粉橘花卉印花和金屬粉紫系列，以繽紛色彩驚豔視線。

海尼根 ｜ PALLADIUM潮流包款結合了雙品牌指標性設計，「多功能波士頓旅行袋」具備可手提、斜背等背法，是各種旅行的最佳夥伴；而「斜跨手機包」的輕巧設計，不僅攜帶方便，也可作為護照包來使用，現正於7-11販售。此外，因應梅雨季到來，品牌再釋出全新橘標防水OFF-GRID LO ZIP WP＋輪胎潮鞋，除一貫優異的橘標防水科技更加入防水拉鍊設計與襪套式針織鞋口使穿脫更加方便快捷。即日起至5月20日止，凡於活動期間至門市購買OFF-GRID輪胎潮鞋系列，任選第二件商品以上享7折；單筆消費金額滿8000元，結帳再95折。

Kipling亮眼包款搶市，主打色粉橘印花系列以清新粉紫色調與櫻花花瓣為設計靈感，融合Pantone年度代表色橘桃色系，就如同春日的櫻花一般優雅盛開，再搭配上品牌最為人所熟知的多功能夾層設計，兼具時尚與實用。Kipling為歡慶母親節，自4月18至5月12日止，特別推出單件88折，兩件8折的超值優惠；消費滿4500元現抵300元，官網結帳金額滿3800元贈Kipling猴猴頸枕、正價櫃點結帳金額滿5000元贈Kipling迷你摺疊傘。

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