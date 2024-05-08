拜登一直試圖阻止以色列對拉法發動全面攻擊，並屢次公開向以色列施壓。儘管如此，以色列地面部隊仍在周二佔領了拉法與埃及接壤的過境口岸，並持續向拉法挺進。根據以色列軍方發布的影片，以色列坦克部隊穿越了拉法口岸，以軍也在該過境點的加薩那一側升起國旗。

該美國政府高層表示，因為以色列領導人似乎就快要決定進攻拉法，於是我們自4月起開始仔細審查那些計畫移交給以色列、但可能被用於攻打拉法的特定武器。根據審查結果，上周我們暫停一批武器的運送，其中包括1800枚2000磅型炸彈和1700枚500磅型炸彈。我們尤其關注2000磅型炸彈的最終用途，以及這類武器對稠密型市區可能造成的影響，如同我們在加薩其他地方所見。目前我們尚未就如何處理這批武器運送做出最終決定。

4名消息人士表示，這批武器的交付已經被推遲至少兩周，其中包括由波音製造的JDAM炸彈和小直徑炸彈（Small Diameter Bomb, SDB）。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）沒有直接回答給以色列的武器交付是否已經延後，僅重申華盛頓對以色列安全的防禦承諾如「鋼鐵般堅定」（ironclad）。