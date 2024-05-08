佳世達董事長陳其宏表示，首季為今年營運谷底，未來將呈逐季成長。首季營業毛利率16%，年增0.2個百分點，連續四季突破16%，營業淨利9.27億元，年減31%，營業淨利率2.0%，年減0.7個百分點。第二季能見度高，而H2的能見度也逐漸明明，逐季成長趨勢的信心度高。

陳其宏表示，明基醫院歷經十多年的長期耕耘，已成為華東最大的民營營利性綜合醫院集團，床均收入更達民營營利性綜合醫院集團全國第一，未來將致力成為亞洲領先的民營醫院集團。藉由推動明基醫院進入資本市場，將取得更充裕的市場資金、加速成長動能，也帶動佳世達共同成長。

佳世達總經理黃漢州表示，為達2027年高附加價值事業獲利過半，各事業均須加速轉型步伐，同時布局有機成長和併購成長機會。以今年集團參加台北國際電腦展COMPUTEX為例，將集結智能方案及網通事業共20家集團公司，以AI落地主題聯合參展，並首度在展期間連續舉辦20場講座，和客戶溝通AI落地應用的趨勢和機會。

在各事業表現方面，顯示器營收年增7%，營業毛利率和營業淨利率及營業淨利金額均較去年同期上升；醫療事業營收年增3%，智能方案事業營收年減8%，營業毛利率和營業淨利率都較去年同期下降，網通事業因客戶端調整庫存影響，營收年減34%，營業淨利也較去年同期下降。

黃漢州表示表示，由於全球市場仍有利率高點、戰爭衝突等總體經濟考驗，景氣復甦腳步較預期緩慢，但佳世達推動轉型腳步未停歇，高附加價值新事業的醫療、智能方案、網通均積極布局中長期成長動能。至於在越南的投資，目前持續加速中，產能呈逐季成長。