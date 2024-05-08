前台北市長柯文哲涉3大案爭議未解，國民黨台北市議員鍾小平、楊植斗和林杏兒7日又踢爆，柯任內發包「一果及魚類批發市場改建工程」，由中華工程125億得標，「先買廁所，有錢再買客廳」，接著又逼議會通過49億元預算蓋完魚果市場。鍾等人8日批評，柯滿嘴胡說八道、貪官嘴臉，窩囊不敢承認錯誤，且顯然數學不太行。

柯文哲昨反嗆，怎麼所有人都懷疑他圖利國民黨中常委、威京集團主席、中華工程董事長沈慶京，2020至2022年受疫情影響營造物價上漲20％，不追加預算恐出現法律糾紛。

鍾等人8日至監院告發，鍾小平炮轟，柯滿嘴胡說八道、貪官嘴臉，簡單講柯就是和沈慶京講好綁標，否則誰敢去標預算只夠蓋一半的爛尾樓。柯以前至少還是男子漢敢直球對決，現在卻像是小孬孬，窩囊不敢承認錯誤，講話也九彎十八拐。

他狠批，柯不講道理又耍壞，拿社會形象差的商人當護身符，2人沆瀣一氣，把自己搞更臭。民眾黨發言人則是學問1個比1個差、嘴巴1個比1個壞，民眾黨完蛋了。

楊植斗大酸，柯雖號稱智商157，但顯然數學不太行，125億元預算就算因應物價上漲20％，也僅需追加25億元，但最終卻追加49億元預算近原預算40％，當大家小學數學沒學好，看柯急著糊弄大家，可見其中一定有水很深的弊案。

林杏兒則喊話，請柯對魚果市場改建案說清楚，不要一直扯沈慶京是國民黨中常委，否則只顯得柯官商勾結不分黨派，太貪心。