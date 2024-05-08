徐姓男子前年在1家幼兒園擔任老師期間，趁午休時刻接連對3名幼童親臉頰、摸下體，總計達24次，檢察官主張徐男未獲被害人及家屬諒解，不宜宣告緩刑提起公訴，台中地院審理，徐男供稱「無法控制」坦承犯行，法官考量他一時失慮誤觸刑典，並積極究受治療及心理輔導，以犯強制猥褻罪，判應執行有期徒刑2年，緩刑5年。

檢方起訴指出，在幼兒園擔任老師的徐姓男子，從2022年10月到2023年5月期間，陸續趁午休時間對甲、乙、丙3名幼童，親吻嘴唇、臉頰及撫摸下體，對甲童強制猥褻7次、乙童7次、丙童10次，合計共24次，丙童阿姨獲知後到台中婦幼隊報案。

徐男在警詢時坦承不諱，供稱「無法控制」才犯案，檢方主張徐男犯行均堪認定，應予依法論科，且未獲被害幼童及法定代理人原諒，依犯妨害性自主提起公訴，不宜宣告緩刑。

法官審酌，徐男犯後始終坦認犯行，並積極接受治療及心理輔導，足認其確有悔悟之心，如處以法定最輕本刑有期徒刑3年，仍顯有情輕法重，不符罪刑相當及比例原則，爰均依《刑法》第59條酌量減輕其刑，判處2年有期徒刑，緩刑5年，緩刑期間應接受3場法治教育。

法官也敘明，參諸現行《性侵害犯罪防治法》規定，性侵害加害人受緩刑之宣告後，如評估認有施以治療、輔導之必要者，主管機關應命加害人接受身心治療或輔導教育，爾後若認定徐男宣告緩刑難收預期效果時，得依《刑法》第75條規定，撤銷徐男緩刑宣告。

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