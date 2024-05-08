2019年10月1日南方澳跨港大橋斷裂，壓垮漁船導致6名外籍漁工死亡，宜蘭檢方認為廠商與監造單位有疏失，依過失致死罪起訴6人，宜蘭地方法院今天（8日）宣判，承包商、協力廠商等4人判1年6月至2年徒刑，前蘇澳港營運處工務科方姓與黃姓經理均判無罪，法院指出，判決4人有罪的關鍵點是沒有按圖施工。

南方澳大橋是在1998年完工，同年底移交基隆港務局及其轄下蘇澳分局管養維護；大橋是雙叉式單拱設計的鋼結構橋，橋長140公尺，橋寬15公尺，由13條吊索和13組上、下端錨系統結合，並施加預力拉撐此雙叉式單拱橋及橋面板。

大橋使用才過20年，卻在2019年10月1日斷裂，造成6人死亡，檢方認為，廠商未按圖施工吊索端錨系統，監造單位未確實監造，蘇澳港營運處疏於橋樑檢測及管養維護等，均為橋梁崩塌致人死傷的累積原因。

檢方指出，行經南方澳大橋往返蘇澳港及豆腐岬風景區的車輛不勝枚舉，沒人懷疑大橋的安全性，但因6名被告的過失，發生台灣有史以來第一件非天災所致的橋梁坍塌事件，過失情節非輕。

宜蘭地方法院今天下午宣判，林姓承包商判1年6月，吳姓工地主任、協力廠商邊姓副總、陳姓監造人均判2年；前蘇澳港營運處工務科方姓、黃姓經理均無罪。

法院解釋，4人會判有罪是其有按圖施工的義務，但疏於注意，沒有按圖施工，導致重要的錨頭沒有按照施工標準防腐蝕；而2名港務局工務科被告，就現有規章或規定，沒有橋梁檢修的相關義務，沒辦法期待其發現、改善問題。