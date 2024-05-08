台鋼雄鷹啦啦隊隊員一粒（趙宜莉），因外型神似「圍棋女神」黑嘉嘉，加上跳球員葉保弟應援曲走紅，成為新一代中職啦啦隊女神。不過日前有網友曬出一粒膚況不佳的照片，引發討論。

有網友日前以「大驚！一粒真相流出！鄉民：皮膚太差」、「 一粒臉上痘痘有點多，你真的ok嗎？」為題在PTT上發文表示，前幾天有人拍下一粒的超近特寫照，可見一粒的臉頰上有不少明顯顆粒。部分網友見狀後，忍不住直言「連粉都遮不住，卸妝更恐怖」、「膚況就真的需要改善」；不過也有粉絲跳出來緩頰「女孩子厚妝難免」、「雷射幾次就好了」、「吃A酸可以解」更表示痘痘根本瑕不掩瑜，因為一粒是以「氣質取勝」。

特寫照中可見一粒的臉上有明顯顆粒。（圖／翻攝自PTT）

事實上，一粒是透過去年選拔戰脫穎而出，一頭烏黑長髮，加上五官清純亮麗，在賽季開打前就瘋狂漲粉。如今她不僅在台灣受到關注，連日本媒體《Full-Count》也報導，一粒在台灣爆紅，日後可能會接替峮峮（吳函峮）、林襄。不少日本網友看到後紛紛稱讚「非常卡哇伊」、「她是第一名」，甚至有人預言「在不久後的將來，一粒也能夠在日本爆紅」。