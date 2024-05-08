立法院國民黨團提案，要求新任總統賴清德於新任行政院院長卓榮泰施政方針報告前至立法院進行國情報告。國民黨主席朱立倫今（8日）在中常會上致詞時表示，國民黨會依照憲法、法律以禮相待，代表人民提出問題，希望共同建立好的憲政慣例，讓未來中華民國國會發揮最多、最大的正面功能。

朱立倫表示，兩周前的中常會曾提出，面對520後新局，新任的賴清德準總統必須依照憲法、法律，赴立院進行國情報告，對此，賴清德與民進黨皆正面回應，希望他們能遵守諾言。

朱立倫指出，自從民進黨失去立院多數後，先是對立法院院長韓國瑜，透過各種方式進行汙衊或破壞，再對每位國民黨立委，包含立院黨團、立委個人等加以攻擊、抹黑、造謠，甚至惡意提告，這些種種攻擊、戰狼的行為，最終目的就是希望削弱國民黨戰力，「把立法院打爛，民進黨就可以為所欲為，我們絕對不會中計」。

朱立倫強調，不論民進黨用任何惡意攻擊的方式， 國民黨仍會堅定立場，在地方全力為民服務，在國會就像7-11一樣，24小時代表人民強力監督政府；對於民眾關心的法案，一定全力推動，不會受民進黨戰狼戰術或毀滅式戰法的影響，讓國會失去功能，讓社會對國會失去信心。

朱立倫呼籲，賴清德準總統在520之後，台灣民主要向上提升或向下沉淪，就在賴清德的一念之間，讓看守政府的種種作為到520為止，重新建立憲政慣例，讓中華民國的國會發揮最大功能，讓未來的政府真正做好事情，才是共同目標。