碳費相關3項子法已在日前預告，環境部昨則召開第3次碳費費率審議會，預計第4次會議針對各種費率模擬減量效果、CPI影響進行討論。環境部次長施文真表示，碳費子法今年暑假公告，但碳費費率審議會可能會需要再召開2至3次會議討論模擬情境，但不排除縮短費率的預告期、加速公告。

環境部上月預告碳費相關3項子法草案，預告期間為60天，碳費會依費率公告生效當月起算，依月份比例計算應繳納費額，意即碳費費率公告的時間，會影響明年實際收取的碳費金額。

針對碳費3項子法公告期程，環境部次長施文真表示，因碳費制度較複雜，各界不容易理解，使部分產業認為自主減量計畫的指定目標過於嚴格，也有團體認為碳費打折太多，故子法草案預告期間，會密集召開以小團體為單位的說明會，預估今年暑假公告。

環境部昨召開第3次碳費費率審議會，決議第4次審議會將討論一般及優惠費率模擬減量效果及產業衝擊、總體經濟及消費者物價指數（CPI）影響，外界關注碳費費率何時預告？施文真坦言，目前很難預估，因為可能需要再開2至3次會討論模擬評估結果，也不希望最後以投票方式決定費率，不過可思考能否縮短碳費費率的預告跟公告時間。