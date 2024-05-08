攸關蘆洲未來發展的蘆洲南北側農業區都計專案通盤檢討案，近日再因白綠民代隔空交鋒而引起討論，新北市城鄉局今（8）日針對此案以及地方民代提出的質疑發出新聞稿說明，強調將與地方充分溝通，並尊重審議委員會的意見，創造民眾最大的效益。

新北市城鄉局說明，蘆南蘆北案目前仍於內政部都委會審議程序中，當前配合地政司審議公益性及必要性評估報告程序中，有關委員會提出的意見以及地方上的疑慮進行溝通與說明，將與中央展現最大的合作共識。

程響局表示，該案在審議過程中，考量三蘆地區未來在捷運三環六線路網下的空間整體發展布局，因現行三重果菜市場現址周遭皆為已發展密集住宅使用，急待轉型發展增加多元公益服務。

此外，蘆洲南北側農業區批發市場用地位處河岸邊陲，被捷運機廠包圍隔離，周邊也未規畫作住宅使用，加上三重果菜市場現址的都市更新，因此集中劃設1處「批發市場用地」，並配合市場搬遷及銀河灣計畫推動，未來該用地將打造成為新北智能市場，另透過河川空間立體化連結跨堤平台進行整體地區開發，藉以帶動三蘆地區整體經濟發展及改善環境空間品質。

至於地方反應的交通問題，市府表示將透過興設立體閘道、改建疏洪道內越堤道設施工程等相關配套措施，確保大型車輛與一般自用車分流，未來也透過台64、65及環提等外環道路，避免車輛直接經過市中心，而該案經6次都委會專案小組討論，目前已獲初步共識。

有關民眾對銀河灣及整體開發的相關疑義，也在過去4次說明會中與民眾充分說明及溝通，後續將配合內政部審議程序辦理再公展，也期盼地方、中央展現最大合作共識，共同加速案件之推動，創造民眾最大效益。