台北市中山分局昨（7）日晚間前往新北市三重區圍捕毒販，一度誤傳警匪當街駁火案，還讓轄區警方一度也拔槍，險發生對峙狀況。雖然警方還原真相稱是「跨轄緝毒」，但中山警雖然堅稱有向新北通報跨區辦案，但新北警則回應絕無接到通報。對此，多位員警透露，警界一向存在「不讓越區辦案的惡習」，並直言：「上面的大長官會檢討為什麼在你自己的轄區被查到案件或是賭場。」

事實上，根據警政署規定，越區辦案如查證探訪、蒐證階段，或是最後執行搜索抓人、查扣證物，員警若有攜帶槍械，本應向轄區的勤指中心通報越區，通報內容包含執行的時間地點、車輛車號、人數、槍械彈藥數。

「通報是擔心怕誤傷同事。」基層員警指出。一般跨區若配槍出門，按規定會打通報單，如出勤人員、槍枝數量以及車號，並非不讓警方跨區辦案。他進一步表示，當地分局往往厭惡被越區，此不外乎「上面的大長官會檢討為什麼在你自己轄區被查到案件或是賭場，轄區被查到賭場，要做風紀清查，看看賭客、老闆跟員警有沒有關係」、「有時候上面不爽就直接把你換單位了」。

員警說明，警察之所以怕越區，是因為怕責任的管區、刑責區（派出所、偵查隊而已）被查獲案件，尤其大量贓證物或是大賭場，小則處分、開會被檢討難看，大則倒台、被法辦。

對此，一名刑警透露，各單位主官對於「守土有責」的觀念根深蒂固，因此他單位的越區辦案十分重視，常常遭越區查獲案件後，也會有不少責難及檢討，久而久之就會形成排斥他單位來越區的組織文化。

更有刑警說，有警察看到他單位要來越區的通報單，勢必竭盡全力去「干擾」或「共同偵辦」。因此可想而知，為了避免自己要越區的案件遭干擾，就會可能會選擇「不通報」或「錯誤通報」的情況發生。

資深警官不諱言指出，「警察機關通報越區辦案」機制行之有年，設置原因是為了避免警察機關到他單位轄區遭誤認為歹徒，因此規定於管轄區外執行搜索、逮捕、拘提時須通報當地警察機關，若有需要警力支援也可請求會同辦理。惟因警界長久陋習，不讓他轄「越區辦案」，因警察長官都希望自己的問題自己解決，不要讓別人「侵門踏戶越區搶走績效」，且有些案類的獎懲規定，例如槍枝、毒品工廠、賭場等還設置有檢討被查獲地點警勤區查處不力的懲處規定，理由是「未落實經營掌握轄區狀況」。

不過基層派出所也有抱怨，認為現代化社區不像過去鄉村社區，勤區要實施家戶訪查有難度、部分居民不像過去對警察友善，甚至太認真的警察挨家挨戶拜訪還會被誤認為是不是詐騙集團，況且查訪也沒有強制力，若從事犯罪者刻意閉門規避，也難以發現犯罪。

久而久之部分警察單位被檢討怕了，到後來便走火入魔，被通報單位接獲通報就會派出優勢警力（警網）加強通報位置的巡邏、盤查，努力找出潛伏的辦案人員，甚至先率隊突擊可疑通報位置目標「訪查」弄散現場，目的就是要「弄臭」、避免被他單位越區查獲。過去就曾發國道警察干擾他轄在休息站偵辦案件的爭議事件。

但站在社會大眾的眼裡，無論是哪個單位的警察，皆有犯罪偵查的任務，不應存有本位主義，警政高層應該思考改變越區通報規定及懲處的思維邏輯，不要讓基層為了避免被處分，而有搶功或搞破壞，反倒讓歹徒逍遙。