高捷公司於母親節假期，在19處車站推出健康檢查活動，還有機會拿到精美小禮與免費搭車券。（高捷公司提供／任義宇高雄傳真）

母親節將至，高雄捷運公司攜手高雄市捷運局，將於5月12日母親節當天，推出「媽媽免費搭」活動，只要子女與媽媽同行搭捷運或輕軌，媽媽可享不限里程免費搭車，還貼心在沿線19座車站，提供多項婦女健康檢查服務。

高捷公司表示，今年是輕軌成圓首次遇到母親節，因此推出「雙人同行，媽媽免費搭」活動，首度納入輕軌免費搭乘，母親節當日凡子女與媽媽同行(需兩人同時進出站)搭車，只要告知站務人員參加活動，媽媽就享不限里程免費搭乘捷運或輕軌，歡迎大家踴躍帶著媽媽一同出遊。

高雄捷運美麗島站「墨凡・美麗島商場」，響應母親節，祭出好康優惠活動，於5月11日至12日母親節假期間，推出消費滿額送康乃馨愛的花束教學課程、指定店家消費優惠等活動，並舉辦特色市集，歡迎到商場吃喝同樂。

此外，為守護媽媽們健康，高雄捷運公司與高雄市政府衛生局攜手舉辦「溫馨五月護媽咪」健康篩檢活動，活動期間於高雄捷運站及輕軌站19處指定地點與場次，完成乳房攝影檢查或子宮頸抹片檢查，即贈送限量精美小禮和高雄捷運免費搭乘一次票券。