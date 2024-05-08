嘉義縣太保市7日發生老平房火警，租戶柯家1家7口3死1傷，從受傷住院柯父臉書，發現不幸燒死在火場的柯母潘女生日疑似就是5月7日，柯父還曬出全家人前2天提前幫潘女慶生、慶祝母親節，全家開心大啖火鍋、大口吃肉的照片，對比當時全家一臉幸福、快樂，如今潘女生日變忌日，與2個幼子共赴黃泉，令家屬感到十分悲痛。

柯父臉書5日更新貼文，寫下「提早幫老婆過生日跟母親節，老婆還給我轉到兩盤肉，我無言了…，這些怎吃的完啊………？」的字眼，照片中全家人吃火鍋，桌上滿擺大量肉片。

因這場大火，一家7口幸福畫面不再。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

比對柯父去年5月7日在臉書寫下「老婆，再過2小時4分妳的生日就過了，感謝大哥們幫妳過39歲生日，也感謝大哥們幫我老婆過了一個開心的一天 謝謝各位大哥們」等內容，潘女生日應是5月7日。

火災昨晚9點多發生，當時柯父和感冒的6歲男童在房間睡覺，潘女在廚房洗碗，念小四和小二女童到便利商點買東西不在家，小一女童率先發現起火，衝到房間叫醒柯父，柯父抱著女童逃出屋外，之後一度要回去救妻兒，結果受到燒燙傷，潘女身處的廚房在房子最後方，逃生路線疑遭大火阻絕，被發現時已燒死在浴室，2名男童各陳屍在左、右側的房間。