許多人出國搭半夜的紅眼航班會選擇睡在機場，不過一名網友表示，自己從沒睡過機場，擔心行李被偷，所以都花錢住附近旅館，好奇真的有台灣人睡機場過嗎？對此，大家分享在機場睡覺的經驗，內行人還指出，新加坡樟宜機場最好睡，有警察在旁邊，地毯又乾淨。

一名網友在PTT發文，經常在歐洲機場看到國外背包客大剌剌在機場躺椅上，拿外套蓋著睡覺，但他從來沒睡過，寧願去機場附近的旅館，就連搭凌晨3點半的飛機也一樣，認為機場燈光亮、椅子窄、環境又吵，還要顧行李要怎麼睡覺，好奇真的有台灣人睡過機場嗎？

貼文PO出後，引起網友熱議，不少人都睡過世界各地的機場，如果怕行李被偷，可以寄放在置物櫃，「日本311地震時，回台前有睡機場過」、「睡過智利機場，根本睡不著」、「在上海浦東機場肯德基睡過，好多俄羅斯妹子」、「半夜機場一堆人啊，等早班的飛機」、「長途轉機睡機場很正常」、「有睡過英國機場，就找個地方躺下來，反正大家都躺著，背包壓身上蓋外套」。

網友一致推薦，新加坡樟宜機場舒服好睡。（示意圖／shutterstock、達志）

還有許多人大讚，睡過的機場中，新加坡樟宜機場最好睡，「樟宜讚，還有持長槍的警察在旁邊，睡到流口水都不擔心有人來偷搶東西」、「樟宜機場位子多、地毯乾淨，強推」、「樟宜機場很多人在地板直接開睡」。