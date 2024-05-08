長榮航空7日爆發一起機上衝突，飛往舊金山的BR008班機，兩名乘客疑似為了座位大打出手，3名空服員見狀連忙出手制止，其中一名空服員「擋在兩人中間」把雙方隔開，差點被暴怒乘客的拳頭揮中，不少人嚇得尖叫，幸好衝突未擴大。

據指出，這兩名男子均為菲律賓籍，白衣男疑似為了更換座位，和藍衣男發生爭執，演變成互毆。長榮航兩名空服員見狀，從背後架住白衣男，把他拉離座位，另一名空服員更直接站在兩人中間，不斷勸說雙方冷靜，還差點被藍衣男的拳頭打到。

白衣男乘客被空服員架離，仍持續表達不滿。（翻攝記者爆料網）

在空服員勇於任事下，一場衝突才沒有擴大。同機乘客拍影片分享，網友直呼空服員太勇敢了，且處理過程也專業，「空姐好強」、「又美又勇敢」、「後面那位整個架離欸，有練過」、「被長榮空姐圈粉了」。

事件發生後，機長發出通報，請求舊金山機場安排航警及醫療人員。由於此事件涉及飛安，兩名滋事乘客不僅得接受調查，也面臨罰款甚至刑責。長榮航空表示，當班空服員按照作業程序積極介入安撫，公司肯定其表現，除了持續關心組員身心狀況，將給予適當獎勵。