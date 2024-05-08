邁入第三年的全新一季「新北天際影展」今（8）日宣布起飛，為新北市紀錄片獎系列活動揭開序幕。為積極拓展國際觸角，新北市新聞局邀來身兼演員、導演、編劇，在2021年以戲劇《她們創業的那些鳥事》奪得金鐘獎戲劇節目女配角獎的簡嫚書擔綱年度活動大使，共同見證3萬英呎高空的感動。

新北市政府新聞局今（8）日舉辦「2024新北天際影展記者會」，新北市長侯友宜及長榮航空總經理孫嘉明與活動大使簡嫚書共同揭示，即日起於長榮航空全航線機上娛樂系統上架全新一季「新北市紀錄片獎」精選作品。延續去年多元管道播映的好評，「新北市紀錄片獎」紀實影像同步登上LINE TV線上影音平台，活動大使簡嫚書於記者會現場分享紀錄片吸引人的點點滴滴，也預告後續還有線上與實體講座、戶外放映等活動，邀請大家一起來觀影，一同感受紀錄片的魅力。

新北市長侯友宜表示，新北市始終秉持多元包容的態度，歡迎來自世界各地的紀實影像參與新北市紀錄片獎，並且積極拓展國內外多元宣傳與播映管道，感謝合作夥伴長榮航空對紀錄片的支持，藉由「新北天際影展」，不分國籍、打破國界，讓世界看見新北市紀錄片獎的優秀作品，新北市政府會持續努力讓紀錄片多樣的主題、真實而獨特的文本，在每一次旅程與全球旅人相遇，讓感動‧無所不在。

長榮航空公司總經理孫嘉明表示：「長榮航空與新北市政府攜手推出的「新北天際影展」已邁入第三年了，我們非常榮幸能跟新北市政府持續合作，透過長榮航空綿密的飛航網路，讓全世界的旅客都能在飛機上欣賞到「新北市紀錄片獎」的得獎作品，也很高興能將台灣藝術創作推上國際舞台，一同為台灣本土藝術創作盡一份心力，期望未來大家有機會搭乘長榮航空時，也可一起支持台灣藝術創作者的傑出作品。」

「2024新北天際影展」延續2個月1檔期的上架形式，12部精選紀錄片，展現多樣的主題、感受不同的生命歷程，包含：5月推出徐靖倫導演《誰先說再見》、張弘榤導演《鯨之聲》、游喬婷導演《永順永和》；7月將推出陸孝文導演《孩子們》、張素蓉導演《還能有獵人嗎？》、邱繼亮導演、黎靜如導演《25公斤》；9月上架施佑倫導演、林皓申導演《不排除判決書》、吳柏泓導演《救命人》、陳蔚慈導演《島上的大象》；11月登場的則是林煥文導演《夢想全壘打》、周少強導演《只是想結婚》及李亦軒導演《共生流浪》，邀請全球飛行旅客走進紀錄片的世界。

新聞局表示，今年特別邀請藝人簡嫚書擔任活動大使，一同支持「新北市紀錄片獎」，在三萬英呎高空深刻探索新北紀錄片多樣主題為旅途帶來的感動。為了讓更多台灣民眾參與「新北天際影展」，今年更在新北市府1樓擴大辦理實體展覽，讓觀展民眾深入了解在紀錄片領域佔有一席之地的新北市紀錄片獎， 如何從新北出發，積極航向國際的決心，透過「新北天際影展」在世界各地旅人心中撒下種子，擴散台灣紀錄片的影響力。