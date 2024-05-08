台灣失智人口逐年增加，根據衛福部統計推估，到了2030年，我國失智人口將成長超過50萬人，且罹病者有年輕化現象。對此，精神科主治醫師周伯翰引述國外研究指出，透過後天預防，從教育、營養、聽力、控制好三高、健康的生活型態、心理健康及社交活動等層面著手，仍有機會戰勝失智症。其中，該研究提到，地中海飲食、魚油、維生素D3是預防失智的重要飲食關鍵。

周伯翰在個人粉專發文表示，政府常宣導隨著人口高齡化，罹患失智症的長者將會越來越多，但其實歐美國家的失智症發生率正以每10年13％的速度下降中。

周伯翰接著引述Livingston等學者發表於2020年《柳葉刀》（Lancet）的研究指出，其認為透過後天的預防，仍有機會戰勝失智症。並整理出可從以下7大層面來著手，若屬於特殊的罹患失智症基因型，更要做好預防的準備：

1、教育：教育程度越高，罹患失智症的機會越低，開卷有益。

2、營養：地中海飲食、魚油、維生素D3。

3、聽力：年長的患者很多患有重聽，可透過助聽器維持聽力穩定，刺激腦部很重要。

4、控制好三高：包括高血壓、糖尿病、高血脂。

5、健康的生活型態：維持運動習慣、控制體重、充足睡眠，也要戒除菸、酒。

6、心理健康：老年憂鬱是失智症的危險因子。

7、社交活動：多和人接觸聊天，增加社會活動。

談及失智症會伴隨的症狀，北投健康管理醫院副院長錢政平指出，包括影響日常生活的記憶力改變、計劃事情或解決問題有困難、生活上完成熟悉的工作有困難、對時間或地點感到困惑、對了解視覺影像和空間關係有困難、說話或寫作的用字上出現新困難、物件放錯地方且失去回頭尋找和重做的能力、判斷力變差或減弱、退出工作或是社交活動、情緒和個性的改變。若有上述情況務必要提高警覺。

錢政平說，現今仍有部分民眾對於失智症認知不足，甚至認為失智症所伴隨症狀很丟臉，導致就醫不積極，延誤早期發現及治療的機會。他也提到，失智症在醫學上，至今雖無可完整治癒的特效藥，但仍可以透過相關影像檢查來幫助做到及時診斷，如MRI同時不具輻射線，是目前失智症最重要的篩檢與診斷工具。

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