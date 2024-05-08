Melody（殷悅）今（8）日出席出席精品糖果「sugarfina」品牌開幕記者會，再過幾天就是母親節，Melody自爆每年都會要求2個女兒親手做卡片給她：「喜歡看孩子們不同時期的字跡，會覺得很感動，她們會寫『媽媽謝謝，雖然妳有時候很煩，我們還是愛妳』。」而劉媽媽則是特別從LA飛回台北陪她過節，Melody也奉上張學友的演場會門票當作母親節大禮，同時奉上紅包。

Melody笑虧媽媽是「追星族」，除了張學友以外，還跟她要求近期合體的Energy演唱會，「真的是追星族，我就跟她說，難道妳也要跳16蹲嗎？但媽媽7月就會回美國，來不及看Energy」。

Melody先前跟媽媽一起合體拍攝廣告，她表示，這樣剛好圓了媽媽的「星夢」，「她有拍到廣告完成明星的感覺，我會給她酬勞」，至於多少？Melody表示「心意最重要」。

Melody去年宣布跟前夫吳育奇離婚，如今單身1年多，她依然相信愛情，連媽媽都希望她趕緊談戀愛，「媽媽覺得最好母親節禮物就是奔向愛情，但我現在工作這麼忙，沒有空隙交往，有好消息會跟大家分享」，而她目前沒有二婚打算，坦言根本沒有餘力。

現場有記者好奇Melody是否有性生活？談到這話題，她嬌羞說：「我們換下一題！」沒有正面回應。提到與前夫的官司進度，Melody笑說：「官司沒有新進度，前2次進度都是看媒體報導才知道，我的配偶欄已經空白1年多了，已經翻篇了。」現在追求的是有品味生活，如果男生拿糖果送她，或許會心動。

Melody恩師張小燕近期因為黃子佼涉及擁有未成年少女不雅片操碎了心，她今表示一直有關心張小燕，「不打擾就是最好的關心，不打擾最好」。