感謝師恩的季節來臨，迎接5、6月畢業季，火鍋品牌規畫師生同慶好康，包括肉片免費送、滿額抽萬元招待券等，加上端午連假加持，訂位數有望達8成滿以上。
馬辣集團旗下的「問鼎．皇上吉祥宮廷火鍋」8月31日前，平日不限時段，只要提前至少1到3日訂位並主動告知參加「謝師宴方案」，同桌每一成人消費滿1000元且含4成人以上同行，派出一位老師出示證件，老師幾歲就送幾片牛胸腹肉 或豬五花，讓師生暢享美味沖淡離別感傷，業者預估可提升約2至3成的業績。
鼎王餐飲集團旗下「鼎王麻辣鍋」、「無老鍋」，一直是不少學生消夜時段青睞的聚餐選項，即日起至6月30日前兩品牌共同推優惠活動「美味龍厚禮」，內用單筆消費達2000元即可參加抽獎，頭獎為萬元招待券，還有多種餐點可即抽即享，熱門冠軍以牛小排奪下，標榜肉量豐盛適合多人享用，業者預期學生客群可較往常成長2到3成。
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