資深媒體人莎莉夫人先前評論黃子佼事件，指出有些人不分是非袒護，忍不住開酸：「演藝圈除了知識水平差之外，道德標準更低」，引發吳淡如不滿要求道歉，日前更是指出這段時間面對不少批評聲浪，讓她點出社會最大亂源，在於很多人認為這些行為「沒什麼」。

莎莉夫人評論黃子佼惡行後，遭不少網友怒斥：「不厚道」，認為她憑什不給對方改過機會，甚至要求她少發言，才能有助黃子佼認罪，否則只是在別人傷口撒鹽賺聲量。對此，莎莉夫人反問：「黃子佼有認罪悔改嗎？」甚至不解有何責任要幫他改過向善。對於被網友指出她揚言抵制黃子佼，決定退追粉專，莎莉夫人嚴肅表示：「我不是詛咒妳，而是想請妳設身處地的想，如果妳被黃子佼硬上，妳會想給他復出的機會嗎？妳還會想再看到他嗎」。

對於被網友指出把社會案件描述得很嚴重，搞得好像自己是聖人般，莎莉夫人強調任何站在道德水平上的人，都會覺得這些事情「很嚴重」。接著她點出社會最大亂源，就是這些言行總被認為「沒什麼」，不論是看未成年不雅片，或是譏笑資源班，總是不被慎重看待，忍不住反問：「是我思想偏激？還是這些人的批評不正常？ 還是，以上皆是」。

對於莎莉夫人的一番言論，網友大表認同：「鄉愿的原諒是縱容，是萬惡最佳的培養皿」、「老話一句，別人的小孩死不完，輪到自己的小孩，就什麼都不一樣了啦」、「一群偽善的人！事情發生在自己身上絕對不會是這種反應」。

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