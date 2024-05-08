咖啡含有綠原酸等抗氧化物質，有抗癌的功效，但很多人喝咖啡卻會擔心胃食道逆流，對此，腸胃科醫師陳炳誠教大家喝咖啡不傷胃的3個方法，分別是半飽是喝咖啡最佳時機，先吃高纖蘇打餅乾、地瓜墊胃，再者是選擇脫蠟、與純粹無加糖的黑咖啡，就有效避免喝咖啡又胃食道逆流的困擾。

陳炳誠上「醫師好辣」節目中指出，現代人很喜歡咖啡，咖啡也是一個好食物，但喝咖啡容易胃食道逆流，教大家以下列3個方法來避免。

■半飽是喝咖啡最佳時機：所有人都知道吃刺激東西，要先吃東西來墊胃，喝咖啡前也是一樣，建議先吃高纖膳食纖維的東西，例如高纖蘇打餅乾、地瓜，都是很好的選擇。

胃食道逆流的人是因為他吃完東西，胃與食道間的賁門會放鬆打開，可是你先吃高纖東西，賁門會比較容易關緊，所以你吃一點高纖食物之後，你才喝咖啡，不舒服症狀就會緩解。

■選擇脫蠟咖啡：咖啡是果實的種子，外面有一層蠟，經科學性的研究，喝經特殊處理過的脫蠟咖啡，食用者胃食道逆流症狀會改善，咖啡裡有很多成份，例如咖啡因、綠原酸，經過脫蠟，綠原酸會被保留下來，咖啡因卻會減少，「好東西保存住，不好東西把它脫掉」，喝起來刺激性會減少，胃食道逆流也會改善。

■喝純粹無加糖的黑咖啡：加糖會增加代謝症候群機會，且容易造成胃食道逆流，因此不建議咖啡加糖；至於可不可以加牛奶呢？有人做過研究，假如你不會胃食道逆流，你喝脫脂或全脂結果都是一樣的，加不加牛奶看個人喜好。

營養師劉怡里則說，若在外喝咖啡擔心傷胃，還有一個重點，就是不要點酸的，因為酸的會造成胃食道流，可以問一下櫃台，不要太酸的咖啡是哪一種？也可以避開。