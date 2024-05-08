台南市議會8日由民政局業務報告與質詢，市議員李宗霖質詢指許多縣市里長到中國大陸接受招待與尋根，回台後被檢調單位調查，甚至還有人被聲押，他要求民政局應針對里長赴中制定規範；國民黨市議員王家貞則說，難道現在民政局是要幫里長加上緊箍咒？難道兩岸人民關係條例中，已把中國大陸界定為敵國嗎？

民政局長姜淋煌答詢時表示，里長赴中，民政局無法可管，因這牽涉到「兩岸人民關係條例」，而且里長不是公務人員，也無申報系統，若要立法也需由中央制定，對於議員意見，他會了解研議，也強調會呼籲里長盡量不要被招待或是簽署MOU等。

民進黨市議員蔡筱薇則出示最近有里長要出團赴中的資訊，出遊時間是5月17日至6月1日，5天只要1萬5000元，有吃、有喝還不必付車資，只需要自付機票錢，這種不合理、不對等價值，背後用意是什麼？她呼籲民政局要提醒里長必須清楚知道是加入什麼旅行團，不要被收買甚至被探查國家公務機密。